Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 8 April 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Rabu, 08 April 2026 – 10:30 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 8 April 2026, tercatat berada pada level yang relatif stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk.

Kenaikan harga juga tercermin setelah memperhitungkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai varian seperti Gift Series, edisi khusus Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni juga menunjukkan nilai yang kompetitif di pasar logam mulia.

Berikut perincian lengkap harga emas dan perak per 8 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan

(Harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25%)

  • 0,5 gram: Rp1.500.000 → Rp1.503.750
  • 1 gram: Rp2.900.000 → Rp2.907.250
  • 2 gram: Rp5.740.000 → Rp5.754.350
  • 3 gram: Rp8.585.000 → Rp8.606.463
  • 5 gram: Rp14.275.000 → Rp14.310.688
  • 10 gram: Rp28.495.000 → Rp28.566.238
  • 25 gram: Rp71.112.000 → Rp71.289.780
  • 50 gram: Rp142.145.000 → Rp142.500.363
  • 100 gram: Rp284.212.000 → Rp284.922.530
  • 250 gram: Rp710.265.000 → Rp712.040.663
  • 500 gram: Rp1.420.320.000 → Rp1.423.870.800
  • 1.000 gram: Rp2.840.600.000 → Rp2.847.701.500

Emas Batangan Gift Series

