Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8–9 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang dan Sore Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprakirakan akan mengalami cuaca yang bervariasi pada Rabu, 8 April 2026 hingga Kamis, 9 April 2026 pagi.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya pada siang hingga sore hari.

Pada Rabu pagi (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca di Jabodetabek umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, sebagian besar wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu serta Kota dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, pada Kamis dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal.