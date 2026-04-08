Prakiraan Cuaca Jawa Barat 8 April 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Siang, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan potensi hujan di sejumlah daerah sejak menjelang siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara lokal.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, serta beberapa daerah lain seperti Kabupaten Cianjur, Bekasi, Karawang, hingga wilayah Priangan Timur.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat, bahkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, selain kawasan Bogor dan Sukabumi.

Pada malam hari, cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, pada dini hari, hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Sukabumi, Indramayu, dan Cirebon.

Secara umum, suhu udara di Jawa Barat berada pada kisaran 18 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen.

Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.