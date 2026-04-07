Pemerataan Internet di Indonesia Dikebut, MyRepublic Ungkap Strategi Kunci

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - MyRepublic Indonesia menegaskan arah strateginya dalam mendorong pemerataan akses digital nasional.

Hal itu disampaikan dalam forum akademik yang digelar Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan tema 'FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan Akses Digital Indonesia?'.

Dalam forum tersebut, MyRepublic tampil sebagai representasi industri dan memaparkan langsung strategi pengembangan jaringan broadband di Tanah Air.

Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menjadi salah satu pembicara bersama sejumlah pemangku kepentingan, seperti Ian Josef Matheus Edward, Denny Setiawan, dan Merza Fachys.

Dalam diskusi, Hendra menyoroti perbedaan tantangan antara teknologi FTTH (Fiber to the Home) dan FWA (Fixed Wireless Access).

Menurutnya, FTTH membutuhkan investasi besar dan pembangunan infrastruktur yang kompleks. Sementara FWA dihadapkan pada keterbatasan spektrum serta kualitas layanan.

Karena itu, MyRepublic memilih strategi berbasis karakteristik wilayah. Untuk daerah padat dengan kebutuhan bandwidth tinggi, FTTH menjadi andalan. Sedangkan FWA dimaksimalkan untuk mempercepat penetrasi di kawasan semi-urban.

Hendra juga menegaskan bahwa kedua teknologi tersebut bukan saling menggantikan.