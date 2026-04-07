Anggaran Rehabilitasi RSUD KiSA Depok Dipotong, Dari Rp9 Miliar Jadi Rp1,8Miliar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok tengah mempercepat persiapan rehabilitasi dua gedung pemerintahan yang dijadwalkan dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, kedua proyek tersebut masih berada dalam tahap perencanaan.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, mengatakan salah satu proyek utama adalah rehabilitasi Gedung RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Sawangan.

Menurut Adnan, proyek tersebut masih menunggu penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh pihak rumah sakit.

Ia menyebutkan, usulan awal anggaran rehabilitasi mencapai Rp9 miliar, tetapi setelah dilakukan efisiensi, pagu yang disetujui menjadi Rp1,8 miliar.

“Usulan kebutuhan rehabilitasi sebesar Rp9 miliar, tetapi pagu anggaran yang disetujui setelah efisiensi menjadi Rp1,8 miliar. Kami menunggu DED untuk menyesuaikan pekerjaan sesuai prioritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, permasalahan utama pada gedung tersebut adalah kebocoran pada bagian atap (dak) yang telah berlangsung cukup lama.

Penanganan akan difokuskan pada perbaikan melalui metode pelapisan kedap air (waterproofing).