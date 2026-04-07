Lebaran Depok 2026 Digelar Lebih Meriah, Hadirkan Seni Budaya Betawi hingga Nusantara di 3 Wilayah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perayaan Lebaran Depok 2026 dipastikan akan digelar lebih meriah dan padat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kegiatan ini akan menghadirkan beragam seni budaya Betawi hingga Nusantara yang tersebar di tiga wilayah sekaligus.

Ketua Panitia Lebaran Depok 2026, Hamzah, mengatakan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, komunitas Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD), hingga TNI dan Polri.

“Alhamdulillah kami sudah susun semuanya. Kegiatannya seni budaya seperti tahun lalu, tetapi lebih padat,” ujar Hamzah.

Rangkaian kegiatan Lebaran Depok akan berlangsung selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Mei 2026.

Pembukaan acara dijadwalkan digelar secara serentak di tiga wilayah, yakni Tapos, Cipayung dan Bojongsari.

“Pembukaan tanggal 5 di tiga tempat sekaligus, kemudian penutupan di tanggal 9,” jelasnya.

Berbagai pertunjukan seni akan memeriahkan acara tersebut, di antaranya lenong Betawi, tarian Nusantara, hingga hiburan musik.