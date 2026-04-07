Pengalaman Menginap Premium di Bandung, Hotel Indigo Dago Pakar Hadirkan Penthouse dan Sky Suite

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Hotel Indigo Bandung Dago Pakar memperkenalkan dua kategori akomodasi eksklusif terbarunya, yaitu Penthouse Suite dan Sky Suite, sebagai bagian dari pengembangan pengalaman menginap premium pada 2026.

Kedua suite ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman menginap yang mengedepankan kenyamanan, privasi, serta nilai pengalaman bagi para tamu.

Hotel ini menempatkan konsep “elevated experience” sebagai inti layanan, dengan menghadirkan berbagai fasilitas dan privilese sejak tamu tiba.

Setiap tamu yang menginap di Penthouse Suite dan Sky Suite akan mendapatkan sambutan berupa fasilitas khusus, seperti bunga segar, minuman champagne untuk tamu Penthouse Suite, sparkling wine untuk tamu Sky Suite, serta hidangan penutup khas di KARBON, restoran rooftop hotel tersebut.

Selain itu, tamu juga memperoleh akses eksklusif ke rooftop pool yang menawarkan panorama Kota Bandung dari ketinggian.

Khusus bagi tamu Penthouse Suite, tersedia layanan floating breakfast yang disajikan di area rooftop, memberikan pengalaman bersantap dengan latar pemandangan pegunungan dan kota.

Penthouse Suite menjadi unit paling premium dengan luas mencapai 223 meter persegi.

Fasilitasnya meliputi dua kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, area bar, serta teras pribadi dengan panorama kota.