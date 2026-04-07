Hotel Indigo Bandung Dago Pakar Luncurkan Pengalaman Menginap Mewah dengan Panorama Alam Perbukitan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Hotel Indigo Bandung Dago Pakar yang merupakan bagian dari jaringan IHG Hotels & Resorts, terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi perhotelan premium di Kota Bandung melalui berbagai inovasi pengalaman lifestyle sepanjang 2024 hingga 2026.

Berlokasi di kawasan perbukitan Dago Pakar pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, hotel ini menawarkan suasana menginap yang tenang dengan panorama alam berupa perbukitan hijau, hutan, serta udara pegunungan khas Bandung.

Konsep desain hotel mengusung perpaduan budaya lokal Sunda dengan sentuhan modern, menciptakan pengalaman menginap yang imersif bagi wisatawan.

Setiap elemen desain di hotel ini terinspirasi dari karakter lingkungan sekitar, mulai dari motif batik tradisional, pola topografi, hingga elemen air yang merepresentasikan lanskap alam.

Nama “Dagoan” yang berasal dari bahasa Sunda, juga diangkat sebagai simbol keramahan dalam menyambut tamu.

General Manager Hotel, Christian Ruge menjelaskan Hotel Indigo Bandung Dago Pakar memiliki 277 kamar dan suite yang dirancang dengan detail, dilengkapi jendela besar dari lantai hingga langit-langit untuk menghadirkan pemandangan dataran tinggi Bandung secara maksimal.

Memasuki tahun 2026, hotel ini menghadirkan inovasi di sektor kuliner dan gaya hidup, salah satunya melalui kehadiran KARBON, restoran rooftop di lantai 16.

"Mengusung konsep memasak dengan api terbuka, KARBON menawarkan pengalaman bersantap unik dengan teknik memasak menggunakan kayu bakar dan bara yang dikontrol secara presisi," katanya.