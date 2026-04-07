Harga Emas Hari Ini 7 April 2026 Tembus Rp2,85 Juta per Gram, Berikut Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 7 April 2026, tercatat mengalami pergerakan dengan harga emas 1 gram mencapai Rp2.850.000.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen berada di level Rp2.857.125 per gram.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai varian produk seperti Gift Series, edisi khusus Idulfitri, Imlek, serta Batik Seri III.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage juga turut mengalami penyesuaian dengan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas dan perak hari ini, Selasa 7 April 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.475.000 (Rp1.478.688 setelah pajak)

1 gram: Rp2.850.000 (Rp2.857.125 setelah pajak)