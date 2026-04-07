Prakiraan Cuaca Jabodetabek 7–8 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 7 April 2026 hingga Rabu, 8 April 2026 pagi, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada Selasa pagi, kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek, termasuk Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pada malam hari, cuaca masih berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.