Prakiraan Cuaca Jawa Barat 7 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 7 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat.

Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Bandung Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprakirakan berawan dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Karawang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, serta Pangandaran.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat secara lokal berpotensi terjadi di wilayah Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kota Banjar.

Pada malam hari, cuaca masih didominasi kondisi berawan. Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah, seperti Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Cimahi, Bandung, Karawang, Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Sumedang, dan Garut.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di Subang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Adapun pada dini hari, cuaca cenderung cerah berawan dengan peluang hujan ringan secara lokal di wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.