Mensos Tekankan Akurasi Data Bansos, Penyaluran Rp54,5 Miliar Libatkan Pos Indonesia

Senin, 06 April 2026 – 20:30 WIB
Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia memastikan pendistribusian dana bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam kegiatan peninjauan penyaluran bantuan bersama PT Pos Indonesia di Jakarta, Jumat, 3 April 2026.

Saifullah Yusuf menekankan bahwa akurasi data penerima menjadi faktor utama dalam memastikan keberhasilan distribusi bansos.

Menurutnya, pembaruan data secara berkala penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penyaluran dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Yang paling penting adalah memastikan bantuan ini tepat sasaran. Data harus terus diperbarui agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” ujarnya.

Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga menekankan pentingnya penyaluran bansos yang tepat waktu, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos mengapresiasi peran Pos Indonesia yang tetap menjalankan tugas distribusi bantuan, termasuk di hari libur.

“PT Pos Indonesia tetap melaksanakan tugas meskipun di hari libur. Kami mengapresiasi komitmen tersebut dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” katanya.

