Kuasa Hukum Bongkar Fakta Baru Kasus PT GAN, Soroti Dugaan Tekanan dan Data AHU

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Direktur PT Golden Anugrah Nusantara, La Ode Kadir Ndoasa, mengungkapkan sejumlah fakta baru yang dinilai krusial dalam proses hukum yang tengah berjalan di Polda Sulawesi Tenggara.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 6 April 2026, Kadir menyebut adanya dugaan tekanan dalam pencabutan laporan yang dibuat kliennya pada 2020.

“Sebagaimana teman-teman ketahui, sebelumnya kami telah menyampaikan bahwa Direktur PT Golden Anugrah Nusantara pernah membuat laporan pada tahun 2020. Namun, laporan tersebut kemudian dicabut atas desakan tekanan dari mantan Kapolda Sultra,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang menunjukkan keterkaitan pihak tertentu dalam struktur perusahaan lain.

Menurut Kadir, dalam profil PT CSM tercantum nama Matew Gian Prasetya yang disebut merupakan anak dari mantan Kapolda Sultra, Yan Sutra, sebagai pemegang saham hingga tahun 2023.

“Ini tercatat resmi dari Dirjen AHU. Nama tersebut sampai tahun 2023 masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham PT CSM,” katanya.

Kadir menilai temuan tersebut dapat menjadi petunjuk adanya keterkaitan dengan dugaan tekanan yang dialami kliennya pada 2020. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang memengaruhi proses hukum saat itu.

Terkait sumber data, ia menegaskan bahwa informasi tersebut diperoleh secara resmi dari Dirjen AHU dan dapat diverifikasi secara daring.