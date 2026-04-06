Monitoring KBM dan Persiapan TKA 2026, PKBM Al Ikhlas Babakan Madang Jadi Percontohan Pendidikan Nonformal

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor menggelar monitoring proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta pengecekan persiapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) Tahun 2026 untuk Paket A dan B yang dilaksanakan di PKBM Al Ikhlas, Kecamatan Babakan Madang, pada Senin, 6 April 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua PKBM Al Ikhlas, Alis Firmananda, bersama Penilik Pembina Kecamatan Babakan Madang, Iwan Wangsa Muharam.

Monitoring dilakukan di enam Kelompok Belajar (Pokjar) yang tersebar di wilayah tersebut, dengan melibatkan tutor dan warga belajar.

Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan KBM berjalan optimal serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi TKA 2026.

Kegiatan dilakukan melalui kunjungan langsung ke setiap Pokjar, observasi proses pembelajaran, dialog dengan tutor dan peserta didik, serta pengecekan administrasi dan kesiapan teknis.

Dalam kunjungannya, Iwan Wangsa Muharam mengapresiasi pengelolaan PKBM Al Ikhlas yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Respons MUI Jabar Soal Dugaan Aliran Sesat Saung Taraju Jumantara di Tasikmalaya

“Alhamdulillah saya bisa langsung memonitor kegiatan belajar mengajar di PKBM Al Ikhlas yang berada di SDN Bojongkoneng 03. Ini menunjukkan pengelolaan satuan pendidikan nonformal ini berjalan sesuai aturan, terstruktur, dan berjenjang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan kelas yang lengkap, mulai dari jenjang setara kelas 9 hingga 12, menunjukkan sistem pembelajaran yang baik dan dapat menjadi contoh bagi PKBM lainnya.