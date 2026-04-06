Sambut HUT Ke-27 Depok, RSUD ASA Siap Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing dan Langit-langit

jabar.jpnn.com, DEPOK - Peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Depok, RSUD ASA Kota Depok akan menggelar bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan langit-langit pada 17 April 2026 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD ASA Kota Depok, Indriati, mengatakan hingga saat ini sebanyak 21 peserta telah mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Ia menambahkan, pendaftaran masih dibuka bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Operasi bibir sumbing dapat dilakukan pada pasien mulai usia tiga bulan tanpa batas usia atas. Sedangkan operasi langit-langit diperuntukkan bagi pasien usia 12 bulan hingga 25 tahun,” ujarnya.

Indriati menjelaskan, persyaratan pendaftaran relatif sederhana. Calon peserta hanya perlu mengisi formulir yang tersedia, melampirkan foto kondisi kelainan, serta menyertakan identitas diri berupa Kartu Keluarga (KK) atau KTP bagi peserta berusia di atas 18 tahun.

Dari sisi medis, terdapat perbedaan prosedur berdasarkan usia dan jenis tindakan.

Untuk anak di bawah usia 12 tahun yang akan menjalani operasi bibir sumbing, diwajibkan menjalani pemeriksaan laboratorium DPL-BT/CT serta puasa karena tindakan menggunakan pembiusan umum.

Sementara itu, peserta berusia di atas 12 tahun yang menjalani operasi bibir sumbing tidak diwajibkan menjalani pemeriksaan laboratorium maupun puasa, kecuali berdasarkan rekomendasi dokter, karena tindakan dilakukan dengan pembiusan lokal.