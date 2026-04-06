DPUPR Depok Lakukan Pengaspalan Jalan Tanah Baru Sepanjang 4,1 Km, Habiskan Anggaran Rp5,8 Miliar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Depok tengah melaksanakan pekerjaan pengaspalan (overlay) di Jalan Tanah Baru, Kecamatan Beji, dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Pekerjaan overlay Jalan Tanah Baru ini dimulai dari Simpang Moh. Kafi hingga Simpang Sawangan dengan panjang sekitar 4.057 meter, serta tambahan di Jalan Curug Agung sepanjang 63 meter,” ujarnya.

Secara keseluruhan, total panjang jalan yang ditangani mencapai 4.120 meter atau sekitar 4,1 kilometer, dengan lebar jalan bervariasi antara 5 hingga 7,5 meter.

Yodi menjelaskan, proyek ini telah dimulai sejak 10 Februari 2026 dan ditargetkan rampung pada April 2026.

Selain pengaspalan, pekerjaan juga mencakup penanganan sejumlah titik longsor dengan pemasangan batu untuk memperkuat struktur jalan.

Ia menambahkan, anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBN dengan nilai sebesar Rp5.826.390.000.

“Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas jalan daerah, khususnya di Kota Depok. Kami berharap hal ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan,” jelasnya.