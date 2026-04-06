Pemkot Depok Luncurkan Logo HUT ke-27, Angkat Semangat Kolaborasi dan Budaya Lokal

JPNN.com Jabar

Senin, 06 April 2026 – 15:00 WIB
Logo HUT ke-27 Kota Depok. Foto : Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi memperkenalkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 yang tidak hanya menjadi simbol perayaan, tetapi juga merepresentasikan semangat kolaborasi, budaya, serta arah pembangunan kota ke depan.

Ketua Panitia HUT ke-27 Kota Depok, Endra, menjelaskan bahwa proses perancangan logo dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah.

“Logo ini pembentukannya melibatkan kepanitiaan HUT ke-27 Kota Depok dengan berbagai dinas yang terlibat,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut tercermin dalam desain dan filosofi logo yang diusung pada peringatan tahun ini.

Endra menjelaskan, angka 27 dalam logo tidak sekadar menunjukkan usia Kota Depok, tetapi juga menjadi simbol momentum transformasi pembangunan.

“Angka 27 merepresentasikan usia Kota Depok sekaligus penanda momentum transformasi, bukan hanya bertambah usia tetapi juga peningkatan kualitas pembangunan,” jelasnya.

Baca Juga:

Ia menguraikan bahwa angka 2 dalam logo didesain fleksibel sebagai simbol kemampuan Kota Depok dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Angka tersebut juga dihiasi ornamen Gong Si Bolong sebagai representasi kekayaan budaya lokal.

Pemkot Depok merilis logo HUT ke-27 Kota Depok yang mengangkat kolaborasi hingga budaya lokal
BERITA TERKAIT

