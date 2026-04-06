JPNN.com

Manfaatkan Lahan KAI, Menteri PKP Siapkan Rusun Murah untuk MBR di Bandung

Senin, 06 April 2026 – 16:05 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Stasiun Kiaracondong, Kota Bandung, Senin (6/4//2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan memanfaatkan sejumlah lahan tidak terpakai milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pembangunan hunian dengan konsep Transit Oriented Development (TOD).

Dua wilayah yang dilakukan pembangunan di Bandung ada di Laswi dan Kiaracondong.

"Kemarin kami sudah survei di lokasi Tanah Abang ada tiga, kemudian satu lagi di Kota Tua. Kemudian, hari ini masuk ke Kota Bandung di Kiaracondong, dan Laswi," kata Maruarar di Kiaracondong, Senin (6/4/2026).

Baca Juga:

Maruarar menjelaskan, pihaknya akan membangun TOD di Laswi dan Kiaracondong untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dua kawasan tersebut nantinya akan jadi percontohan untuk lahan di daerah lain milik PT KAI.

"Saya rasa ini akan jadi contoh yang lengkap, lokasinya sangat unik, sangat strategis ya. Ini juga lahan kereta api ada 7.000 meter dan 8.000 meter, berarti 1,5 hektar ya," ujarnya.

Dia mengatakan, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) soal rencana dan pemetaan. Bahkan, pihaknya akan segera membentuk tim untuk menciptakan konsep dasar.

Baca Juga:

"Kami akan langsung membuat tim di sini, dari kementerian, kereta api, dari sekda, kemudian Kota Bandung, kemudian juga dari balai kota untuk segera membuat satu perencanaan," kata Maruarar.

"Kami akan ketemu sekitar tanggal 25 bulan ini ya untuk melihat konsep dasarnya seperti apa. Konsepnya itu bagus sekali, huniannya ada fasilitasnya, bagaimana kesehatannya, tempat ibadah, parkir, dan sebagainya," sambungnya.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pt kai hunian murah lahan kai Maruarar Sirait menteri perumahan dan kawasan permukiman menteri pkp rusun hunian tod di bandung pembangunan rusun di bandung

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU