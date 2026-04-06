Geger, Warga asal Palembang Tewas Tergantung di Ujungberung Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga Palembang, MI (26 tahun) ditemukan tewas dengan cara mengenaskan.

Jasad MI ditemukan menggantung di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Cinangka, Ujungberung, Kota Bandung, Senin (6/4/2026).

Kapolsek Ujungberung, Kompol Dadang Gurnadi mengatakan, jasad MI ditemukan pertama kali oleh warga yang tinggal bersebelahan dengan pria tersebut.

Dari kamar pria itu, tercium bau yang tidak sedap. Setelah itu, warga tersebut melaporkan ke pemilik kontrakan dan pengurus RT.

"Para saksi membuka pintu dengan paksa, dan didapati ada mayat seorang laki laki yang tergantung di atas kusen," kata Dadang, saat dihubungi.

Kondisi jasad pria itu, terlihat diikatkan dengan tali pada leher.

Menurut keterangan saksi babwa korban merupakan orang yang kurang bersosisalisasi dan sudah tidak terlihat beraktivitas selama lebih dari empat hari

Polisi pun menghubungi pihak keluarga. Dari situ polisi mendapat informasi menurut keterangan keluarga bahwa terakhir berkomunikasi pada hari Jumat (3/4) jam 18.00 WIB.