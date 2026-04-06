Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 6 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir pada Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Senin, 6 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Sumedang, dan Cirebon.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca tetap cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, dan Subang.

BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5–40 kilometer per jam.