JPNN.com

Marak Salah Kaprah Kunyit Hitam di Indonesia, Peneliti Dorong DNA Barcoding untuk Akurasi

Senin, 06 April 2026 – 01:00 WIB
Praktik penjualan rimpang yang dikenal sebagai "kunyit hitam" di pasar tradisional kembali menjadi sorotan. Peneliti dorong DNA barcoding untuk akurasi.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Praktik penjualan rimpang yang dikenal sebagai “kunyit hitam” di pasar tradisional kembali menjadi sorotan.

Secara kasat mata, rimpang berwarna gelap kebiruan dengan aroma tajam kerap dianggap sebagai satu jenis tanaman.

Namun, secara ilmiah, rimpang tersebut dapat berasal dari spesies berbeda, yakni Curcuma caesia dan Curcuma aeruginosa.

Baca Juga:

Pakar Bioteknologi Tanaman dan Molekuler Seameo Biotrop, Eta Dewi Rahmawati menjelaskan perbedaan spesies ini dinilai bukan sekadar persoalan nomenklatur, melainkan berkaitan langsung dengan kandungan senyawa aktif, profil farmakologi, serta keamanan konsumsi.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tingkat kesalahan identifikasi (misidentifikasi) tanaman dari genus Curcuma di pasar tradisional Asia dapat mencapai 30 hingga hampir 50 persen.

"Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian khasiat hingga risiko bagi konsumen," katanya.

Baca Juga:

Indonesia sendiri merupakan salah satu pusat keanekaragaman Curcuma di kawasan tropis Asia.

Dengan kekayaan tersebut, para ahli menilai diperlukan ketepatan identifikasi yang lebih kuat untuk mendukung klaim sebagai “tanah rempah”.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Curcuma kunyit hitam Curcuma caesia Curcuma aeruginosa Seameo Biotrop herbal tanaman obat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU