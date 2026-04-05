Libur Paskah 2026, Volume Lalu Lintas Tol Jabodetabek dan Jabar Naik hingga 21 Persen

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat peningkatan volume lalu lintas selama periode libur panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) 2026 di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Peningkatan arus kendaraan terjadi baik pada periode keberangkatan (2 April 2026) maupun arus balik (4 April 2026), dengan lonjakan signifikan di sejumlah gerbang tol utama.

A. Lalu Lintas Jabodetabek (2 April 2026)

Sebanyak 210.212 kendaraan tercatat meninggalkan Jabodetabek, meningkat 8,72% dibandingkan kondisi normal (193.344 kendaraan).

Perincian di sejumlah gerbang tol

GT Cengkareng (arah Bandara Soekarno-Hatta)

82.476 kendaraan (+3,53%) dari normal 79.661 kendaraan

GT Benda Utama