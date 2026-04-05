Sepeda Naufal yang Dicuri Diganti, Putri Duyung Waterboom Depok Beri Bantuan dan Tiket Renang Gratis Setahun

jabar.jpnn.com, DEPOK - Manajemen Putri Duyung Waterboom Depok memberikan bantuan berupa satu unit sepeda kepada Naufal (9 tahun), anak yang menjadi korban pencurian sepeda di wilayah Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban yang sempat viral di media sosial.

Manager Pengoperasian Wisata Air Pantai Putri Duyung Waterboom, Restu Agus Sambodo, menyampaikan bahwa sepeda tersebut diberikan sebagai pengganti atas sepeda milik Naufal yang hilang akibat pencurian.

“Kami menyerahkan hadiah untuk putra kita tercinta berupa sepeda, yang kemarin terkena musibah sepedanya hilang. Kami dari manajemen memberikan sepeda pengganti untuk Naufal,” ujarnya.

Selain sepeda, pihak manajemen juga memberikan hadiah tambahan berupa akses berenang gratis selama satu tahun bagi Naufal.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi Naufal dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya dalam belajar.

“Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi Naufal dan dapat menambah semangat belajarnya,” kata Restu.

Di tempat yang sama, ayah Naufal, Iwan Setiawan, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada anaknya.