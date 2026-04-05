Pemkot Depok Siapkan BLK Berbasis Kreatif dan Digital, Target Operasi 2028

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Depok tengah menyiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep baru yang berfokus pada pengembangan keterampilan kreatif dan digital.

Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja modern sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Depok, Dadang Wihana, menjelaskan bahwa lokasi pembangunan BLK direncanakan berada di Kampung Kekupu, kawasan belakang Depok Maharaja.

“Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan Detail Engineering Design (DED),” ujar Dadang.

Ia menyebutkan, luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 4.000 meter persegi. Namun, kebutuhan anggaran pembangunan masih menunggu hasil penyusunan DED.

Dadang menargetkan pembangunan fisik BLK dapat dimulai pada 2027 dan rampung paling lambat pada 2028.

“Insyallah tahun depan atau 2027 bisa mulai pembangunan, paling lambat 2028,” katanya.

Sambil menunggu pembangunan, Pemkot Depok akan memulai program pelatihan melalui fasilitas sementara yang berlokasi di lantai 7 gedung parkir kawasan Balai Kota Depok.