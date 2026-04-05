Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5–6 April 2026: Waspada Hujan Lebat di Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku mulai Minggu, 5 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 6 April 2026 pukul 07.00 WIB.

Secara umum, kondisi cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan di berbagai wilayah.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan semakin meningkat.

Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi secara merata, sementara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi hari Senin (01.00–07.00 WIB), kondisi cuaca relatif serupa dengan potensi hujan ringan di wilayah DKI Jakarta, Tangerang Raya, Bekasi, serta Kota Bogor.