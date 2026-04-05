Gempa Bumi 2,4 Magnitudo Mengguncang Kabupaten Cianjur

Minggu, 05 April 2026 – 11:30 WIB
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur dan sekitarnya pada Minggu, 5 April 2026, pukul 09.26 WIB.

Berdasarkan hasil analisis terkini, gempa tersebut memiliki magnitudo 2,4.

Episenter gempa terletak pada koordinat 6,87 Lintang Selatan dan 107,07 Bujur Timur, atau sekitar 9 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, dengan kedalaman 4 kilometer.

Baca Juga:

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto menjelaskan bahwa gempa ini tergolong sebagai gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.

"Karakteristik ini umum terjadi di wilayah Jawa Barat yang memiliki sejumlah patahan aktif," katanya dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com pada Minggu (5/4).

Dampak gempa dirasakan di wilayah Cugenang dengan skala intensitas II Modified Mercalli Intensity (MMI).

Baca Juga:

Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut.

BERITA TERKAIT

