Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya di TMP Cikutra

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Proses pemakaman Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, akta Bandung, Minggu (5/4/2026).

Zulmi Aditya adalah prajurit TNI yang tewas dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Dia gugur saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melaksanakan pengawalan konvoi Combat Supporr Service Unit (CSSU).

Baca Juga: Panglima TNI Agus Subiyanto Dijadwalkan Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra

Pengawalan itu dalam rangka tugas memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.

Pantauan JPNN di lokasi, jenazah Mayor Zulmi tiba bersama rombongan sekitar pukul 08.45 WIB.

Jenazah dibawa menggunakan peti berwarna putih yang ditutup dengan bendera merah putih.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Bakal Sambut Kedatangan Jenazah 3 Prajurit dari Lebanon

Tampak sejumlah pejabat negara yang hadir, seperti Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, Pangdam III Siliwangi, Mayjen Kosasih, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin proses upacara pemakaman militer.