JPNN.com Jabar Jabar Terkini Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya di TMP Cikutra

Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya di TMP Cikutra

Minggu, 05 April 2026 – 10:30 WIB
Panglima TNI Pimpin Upacara Pemakaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya di TMP Cikutra - JPNN.com Jabar
Kopasus TNI membawa peti jenazah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dalam upacara pemakaman militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung, Minggu (5/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Proses pemakaman Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar berlangsung khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, akta Bandung, Minggu (5/4/2026).

Zulmi Aditya adalah prajurit TNI yang tewas dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Dia gugur saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melaksanakan pengawalan konvoi Combat Supporr Service Unit (CSSU).

Pengawalan itu dalam rangka tugas memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.

Pantauan JPNN di lokasi, jenazah Mayor Zulmi tiba bersama rombongan sekitar pukul 08.45 WIB.

Jenazah dibawa menggunakan peti berwarna putih yang ditutup dengan bendera merah putih.

Tampak sejumlah pejabat negara yang hadir, seperti Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, Pangdam III Siliwangi, Mayjen Kosasih, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin proses upacara pemakaman militer.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin prosesi upacara pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di TMP Cikutra Bandung.
