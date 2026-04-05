Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 April 2026: Waspada Hujan Sejak Siang hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - BMKG merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Minggu, 5 April 2026, dengan potensi hujan yang terjadi secara bertahap di sejumlah daerah sejak pagi hingga dini hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun demikian, hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Purwakarta.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat dan meluas.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang, Majalengka, Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, serta Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang masih terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kuningan, dan Indramayu.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), kondisi berawan masih mendominasi dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Banjar, serta Pangandaran.