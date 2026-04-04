JPNN.com

Panglima TNI Agus Subiyanto Dijadwalkan Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra

Sabtu, 04 April 2026 – 18:30 WIB
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat melayat ke kediaman Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya di Cipageran, Kota Cimahi. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto direncanakan akan memimpin upacara pemakaman militer Mayor Infanteri (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar.

Pemakaman akan berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung pada Minggu (5/4/2026) pagi.

"Informasinya, langsung Panglima TNI yang memimpin," kata Perwakilan keluarga Mayor Zulmi, Risman Efendi di rumah duka, Kota Cimahi, Sabtu (4/4/2026).

Risman mengungkapkan, jenazah Mayor Zulmi akan diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng dan mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Jenazah kemudian akan disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan keesokan harinya.

Diperkirakan tiba di ruma duka pada pukul 23.00 WIB.

"Iya besok dimakamkan secara militer, berangkat dari rumah duka sekitar jam 7 atau setengah 8 pagi, karena pemakaman mulai jam 9," ujarnya.

Sebelumnya, jenazah Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dijadwalkan tiba di rumah duka di Cimahi pada Sabtu malam.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemakaman militer panglima tni jenderal agus subiyanto kapten zulmi kapten inf zulmi aditya iskandar pemakaman kapten zulmi mayor zulmi aditya kepulangan jenazah kapten zulmi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU