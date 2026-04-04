Presiden Prabowo Subianto Bakal Sambut Kedatangan Jenazah 3 Prajurit dari Lebanon

JPNN.com

Sabtu, 04 April 2026 – 17:45 WIB
Suasana di rumah duka Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya di Cimahi, menjelang kedatangan jenazah yang dijadwalkan tiba tengah malam ini, Sabtu (4/4/2026). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keluarga Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto lebih dulu, sebelum menjemput jenazah yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (4/4/2026) malam.

Jenazah Zulmi dijadwalkan tiba di Tanah Air sekitar pukul 18.35 WIB dan diberangkatkan ke rumah duka di Cipageran, Kota Cimahi, pada tengah malam.

Di rumah duka, pihak keluarga saat ini sedang melakukan persiapan. Kursi-kursi dipasang di halaman rumah dan juga meja sebagai alas peti jenazah.

"Persiapan keluarga menyiapkan tempat penyambutan almarhum di ruangan dalam ada meja dan lain-lain," kata Perwakilan keluarga Mayor Zulmi, Risman Efendi di rumah duka.

Risman mengungkapkan, perwakilan keluarga meliputi istri, anak-anak, hingga ayah almarhum telah berangkat ke Jakarta untuk menyambut ketibaan jenazah Mayor Zulmi.

Rencananya, pihak keluarga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Tadi pagi sudah berangkat, rencananya memang bertemu dulu dengan Bapak Presiden di istana, tapi sepertinya akan bertemu di bandara," ujarnya.

Rencananya, jenazah Mayor Zulmi akan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prabowo subianto bandara soekarno hatta presiden prabowo subianto zulmi aditya iskandar kapten inf zulmi aditya iskandar jenazah kapten zulmi mayor zulmi aditya kepulangan jenazah kapten zulmi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU