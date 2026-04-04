Mayor Anumerta Zulmi Akan Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung, Begini Persiapannya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mayor Anumerta Inf Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung pada Minggu (5/4/2026) pagi.

Sejumlah persiapan pun dilakukan, salah satunya liang lahat yang akan menjadi 'rumah' terakhir dari sosok prajurit yang gugur dalam tugas di usia 33 tahun itu.

H-1 menjelang pemakaman, sejumlah prajurit TNI bersama petugas tampak menyiapkan liang lahat. Lokasi makamnya terletak di Blok C1 dan bersebelahan dengan kuburan dari Mayjen TNI (Purn) H Sugito yang meninggal tahun 2010.

Tenda merah putih juga berdiri menutupi area makam.

Di sisi lain, pasukan TNI juga melakukan persiapan kedatangan di TMP Cikutra. Persiapan mulai dari gelar pasukan hingga Upacara Pemakaman Militer.

Upacara pemakaman kedinasan ini rencananya akan dimulai pukul 07.00 WIB dan dihadiri sejumlah pejabat daerah juga nasional.

Jenazah Mayor Zulmi dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 18.35 WIB. Di sana, jenazah akan diserahterimakan kepada pihak keluarga secara militer.

Kemudian, sekitar pukul 21.00 WIB, jenazah Zulmi akan dibawa melalui jalur darat menuju rumah duka di Cipageran, Kota Cimahi.