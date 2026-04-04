Jenazah Kapten Zulmi Tiba di Indonesia Malam Hari Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jenazah almarhum Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar tengah dalam perjalanan dari Lebanon menuju Indonesia.

Sesuai rencana, jenazah Kapten Zulmi akan tiba di tanah air pada Sabtu (4/4/2026) pada pukul 17.35 WIB.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah akan disambut dengan prosesi kenegaraan.

Setelahnya, jasad akan dibawa ke rumah duka yang terletak di Cipageran, Kota Cimahi.

Jenazah tiba di rumah duka diperkirakan tengah malam ini.

"InsyaAllah besok (hari ini), Sabtu malam tiba di rumah duka ini di Cimahi. Keluarga insyaAllah ke sana," kata perwakilan keluarga Kapten Zulmi, Risman Efendi.

Risman mengungkapkan, perwakilan pihak keluarga akan menyambut langsung ketibaan rombongan pengantar jenazah di Jakarta.

Nantinya, akan ada prosesi upacara militer dalam rangkaian penyerahan jenazah Kapten Zumli ke pihak keluarga di Jakarta.