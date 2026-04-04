JPNN.com

Jenazah Kapten Zulmi Tiba di Indonesia Malam Hari Ini

Sabtu, 04 April 2026 – 12:35 WIB
Karangan buka di kediaman prajurit TNI, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, Selasa (31/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jenazah almarhum Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar tengah dalam perjalanan dari Lebanon menuju Indonesia. 

Sesuai rencana, jenazah Kapten Zulmi akan tiba di tanah air pada Sabtu (4/4/2026) pada pukul 17.35 WIB.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah akan disambut dengan prosesi kenegaraan.

Setelahnya, jasad akan dibawa ke rumah duka yang terletak di Cipageran, Kota Cimahi.

Jenazah tiba di rumah duka diperkirakan tengah malam ini.

"InsyaAllah besok (hari ini), Sabtu malam tiba di rumah duka ini di Cimahi. Keluarga insyaAllah ke sana," kata perwakilan keluarga Kapten Zulmi, Risman Efendi.

Risman mengungkapkan, perwakilan pihak keluarga akan menyambut langsung ketibaan rombongan pengantar jenazah di Jakarta.

Nantinya, akan ada prosesi upacara militer dalam rangkaian penyerahan jenazah Kapten Zumli ke pihak keluarga di Jakarta.

Jenazah Kapten Zulmi Aditya dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Sabtu malam ini. Dimakamkan di TMP Cikutra Bandung, Senin pagi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   tmp cikutra tni gugur di lebanon kapten zulmi zulmi aditya iskandar kapten inf zulmi aditya iskandar serangan lebanon jenazah kapten zulmi pemakaman kapten zulmi

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU