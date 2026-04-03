Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Caringin, Pengemudi Tewas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pengemudi Suzuki Carry tewas akibat mobilnya tertimpa pohon tumbang di Jalan Bojong Raya Caringin, Kota Bandung, pada Jumat (3/4/2026) siang.

Insiden tersebut terjadi saat hujan disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Bandung sejak siang hari.

Analisis Kebencanaan BPBD Kota Bandung, Agung Rahmat Riyadi mengatakan, korban merupakan seorang pria yang meninggal di lokasi kejadian.

"Untuk korban ada di wilayah Caringin. Kejadian tersebut menimpa sebuah mobil, dan penanganannya dilakukan oleh BPBD Kota Bandung bersama petugas gabungan lainnya," kata Agung saat dikonfirmasi.

Agung menuturkan, pascakejadian korban telah dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin untuk penanganan lebih lanjut.

Ia menjelaskan, kejadian pohon tumbang terjadi sejak hujan deras sekitar pukul 14.00 WIB dan tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 33 titik pohon tumbang, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendataan di lapangan.

Selain menyebabkan korban jiwa, sejumlah pohon tumbang juga sempat mengganggu arus lalu lintas, salah satunya di kawasan Pasteur yang sempat tersendat hingga Simpang Cihampelas.