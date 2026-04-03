Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan saat Libur Jumat Agung, Antisipasi Lonjakan Kendaraan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem lawan arah (contraflow) di ruas Tol Jakarta–Cikampek guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama periode libur Jumat Agung.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah ke wilayah timur Trans Jawa.

“Atas diskresi kepolisian, rekayasa lalu lintas berupa contraflow diberlakukan dari KM 47 hingga KM 66 arah Cikampek mulai pukul 09.18 WIB,” ujarnya di Karawang, Jawa Barat, Jumat (3/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem lawan arah tersebut bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

Koordinasi antara JTT dan kepolisian terus dilakukan guna menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan.

“Pemberlakuan contraflow satu lajur ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelancaran arus kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa,” katanya.

Pihak JTT bersama kepolisian juga melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi lalu lintas untuk memastikan rekayasa yang diterapkan berjalan optimal.

Seiring dengan itu, JTT mengimbau para pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.