1,5 Juta Kendaraan Melintas di Tol Layang MBZ Selama Periode Arus Mudik-Balik Lebaran

Jumat, 03 April 2026 – 15:00 WIB
1,5 Juta Kendaraan Melintas di Tol Layang MBZ Selama Periode Arus Mudik-Balik Lebaran - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Jalan Mohamed Bin Zayed (MBZ). Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BEKASI - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat sebanyak 1.505.505 kendaraan melintas di Ruas Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah bertepatan tahun 2026, baik arus mudik maupun arus balik.

"Total volume kendaraan yang melintas selama periode tersebut mencapai 1.505.505 kendaraan, meningkat 44,87 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 1.039.230 kendaraan," kata Direktur Utama PT. JJC Hendri Taufik.

Dia menyatakan mengacu arah perjalanan, volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta tercatat sebanyak 767.906 kendaraan atau naik 48,07 persen dari lalu lintas normal sebanyak 518.607 kendaraan.

Sementara itu, volume kendaraan yang mengarah menuju Jakarta tercatat mencapai 737.599 kendaraan, meningkat 41,68 persen dibandingkan dengan lalu lintas normal sebanyak 520.623 kendaraan.

Pihaknya terus memastikan pelayanan operasional tetap berjalan optimal selama periode Idulfitri tahun ini.

Berbagai upaya pengamanan dan rekayasa lalu lintas juga telah dilakukan guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

Hendri turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengguna jalan yang telah menggunakan Ruas Jalan Layang MBZ selama periode libur Idulfitri 144 Hijriah.

"Kami mengapresiasi kerja sama, kesabaran serta kepatuhan pengguna jalan dalam menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan sehingga arus lalu lintas selama periode mudik dan arus balik dapat berjalan dengan baik," ucap dia.

Sebanyak 505.505 kendaraan melintas di Ruas Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) selama periode arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini
