Sederet Data dan Fakta di Balik Kebakaran SPBE Cimuning Bekasi

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang terjadi di area Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan kronologi serta faktor pemicu insiden tersebut.

“Masih dalam penyelidikan,” ujarnya di Bekasi, Kamis (3/4/2026).

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Rabu (1/4) sekitar pukul 21.30 WIB tersebut mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar serius serta berdampak pada permukiman warga di sekitar lokasi.

Selain itu, sejumlah kios dan bangunan turut mengalami kerusakan akibat kebakaran tersebut. Aparat kepolisian bersama pemerintah setempat kini tengah melakukan pendataan terhadap seluruh korban dan kerugian material.

Di sisi lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kota Bekasi menduga kebakaran dipicu oleh kebocoran gas yang kemudian tersulut akibat korsleting listrik. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memastikan akan bertanggung jawab penuh atas penanganan korban dan dampak yang ditimbulkan, mengingat SPBE tersebut merupakan mitra operasional perusahaan.

Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan seluruh korban akan mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh, termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan hingga pulih.