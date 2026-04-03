Kasus PETI Bolmong Memanas, Aktivis Desak Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Tambang Ilegal menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Mereka mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas dan menuntaskan kasus dugaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga dilakukan oleh PT Xinfeng Gemah Semesta di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Acil, menyoroti dugaan pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan tersebut.

Baca Juga: Pemkot Depok Terapkan WFH ASN Setiap Jumat untuk Efisiensi Energi

Ia menilai aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi.

“Kami menuntut Kapolri turun tangan. Jangan biarkan hukum dipermainkan. PT Xinfeng ini diduga tidak memiliki izin usaha pertambangan, tetapi tetap beroperasi dan bahkan membuka kembali lokasi yang telah disegel aparat,” ujar Acil.

Kasus ini mencuat setelah warga setempat menemukan adanya aktivitas warga negara asing asal Cina di lokasi tambang tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, Kepolisian Resor Bolaang Mongondow telah melakukan penyidikan, menyita sejumlah alat berat, serta memasang garis polisi (police line) guna menghentikan kegiatan operasional.

Namun demikian, aktivis menyoroti dugaan bahwa lokasi tambang yang tengah dalam proses hukum tersebut kembali dibuka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.