BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Ekstrem di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat pada Kamis (2/4/2026). Cuaca ekstrem ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di sebagian wilayah.

Berdasarkan data BMKG, beberapa wilayah yang mengalami bencana hidrometerologi di antaranya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

Di Kabupaten Bandung, longsor terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Kampung Neglasari, Desa Cibeurerum, Kecamatan Kertasari.

Material tanah dan lumpur yang terbawa aliran air hujan mengalir ke jalan raya dan menghambat akses kendaraan karena endapan lumpur yang tebal di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu di Kabupaten Cianjur, longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.15 WIB di Kampung Awilarangan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong.

Hujan deras yang turun sejak pukul 13.00 WIB menyebabkan saluran irigasi meluap dan menggerus tebing setinggi sekitar dua meter. Akibatnya dua dapur rumah warga tertimpa material longsor dan pagar halaman rumah lainnya mengalami kerusakan.

Di Kota Bandung, hujan deras yang berlangsung sekitar satu jam memicu banjir di kawasan Jati Permai sekitar pukul 14.00 WIB.

Luapan Sungai Citepus menyebabkan air menggenangi sejumlah akses jalan di permukiman warga di bantaran sungai sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan.