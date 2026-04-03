JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Ekstrem di Jawa Barat

BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Ekstrem di Jawa Barat

Jumat, 03 April 2026 – 13:13 WIB
BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Ekstrem di Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Banjir yang terjadi di Jalan Pagarsih, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat pada Kamis (2/4/2026). Cuaca ekstrem ini memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di sebagian wilayah.

Berdasarkan data BMKG, beberapa wilayah yang mengalami bencana hidrometerologi di antaranya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

Di Kabupaten Bandung, longsor terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Kampung Neglasari, Desa Cibeurerum, Kecamatan Kertasari.

Material tanah dan lumpur yang terbawa aliran air hujan mengalir ke jalan raya dan menghambat akses kendaraan karena endapan lumpur yang tebal di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu di Kabupaten Cianjur, longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.15 WIB di Kampung Awilarangan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong.

Hujan deras yang turun sejak pukul 13.00 WIB menyebabkan saluran irigasi meluap dan menggerus tebing setinggi sekitar dua meter. Akibatnya dua dapur rumah warga tertimpa material longsor dan pagar halaman rumah lainnya mengalami kerusakan.

Di Kota Bandung, hujan deras yang berlangsung sekitar satu jam memicu banjir di kawasan Jati Permai sekitar pukul 14.00 WIB.

Luapan Sungai Citepus menyebabkan air menggenangi sejumlah akses jalan di permukiman warga di bantaran sungai sehingga menghambat aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan.

Hujan lebat picu longsor dan banjir di sejumlah wilayah Jawa Barat. BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bmkg cuaca ekstrem bencana hidrometeorologi cuaca ekstrem di jabar potensi bencana hidrometeorologi penyebab cuaca ekstrem di bandung

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU