Janji Diingkari, Pegawai Bandung Zoo Malah Sumringah, Ini Ulah Dedi Mulyadi
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bikin langkah tak terduga di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
Alih-alih menepati janji membayar tunggakan satu bulan gaji pegawai Kebun Binatang Bandung, Dedi justru “mengingkari” janjinya dengan cara tak biasa, yaitu langsung membayar dua bulan sekaligus.
“Hari ini janji saya tidak ditepati, tapi diingkari. Saya mohon maaf tidak bisa menepati janji,” kata Dedi di Kebun Binatang Bandung, Jumat (3/4/2026).
Namun, “pengingkaran” itu justru disambut bahagia.
Para pegawai tampak sumringah. Wajah mereka yang sebelumnya diliputi kecemasan kini berubah penuh senyum.
Dedi berharap tambahan gaji tersebut bisa meringankan beban para pekerja dan keluarga mereka.
“Semoga dengan janji diingkari, anak istrinya tersenyum lebar,” ujarnya.
Suasana pun semakin cair. Dedi terlihat bercanda dengan para pegawai, yang langsung merespons dengan tawa.
