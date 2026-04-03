Kronologis Kecelakaan Beruntun di Tol Padaleunyi

JPNN.com

Jumat, 03 April 2026 – 10:25 WIB
Mobil pikap mengalami kerusakan seusai terlibat dalam kecelakaan beruntun di di Tol Padaleunyi, Kota Bandung, Jumat (3/4/2026). Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua mobil terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di KM 132, jalur A Tol Padaleunyi, Kota Bandung, Jumat (3/4/2026) pukul 06.40 WIB.

Kasat PJR Polda Jabar Kompol Aries Riyanto mengatakan, kronologi kejadian ini berawal dari kedua kendaraan yang datang dari arah barat menuju timur.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan pertama yakni mobil Isuzu pikap dengan nomor polisi E 8114 PO berhenti secara mendadak di jalur 1.

Baca Juga:

Kendaraan itu pun ditabrak oleh mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi Z 1334 DJ yang ada di belakangnya.

"Kendaraan pertama (tertidur) kemudian datang kendaraan kedua dan menabrak kendaraan pertama," kata Aries saat dikonfirmasi.

Dalam kejadian ini, sopir pikap atas nama Amang Edi Dasuki (64 tahun) mengalami luka ringan. Korban pun dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini," ucapnya.

Petugas pun langsung mengevakuasi kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut. 

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kecelakaan beruntun tol padaleunyi penyebab kecelakaan kecelakaan mobil kecelakaan beruntun di tol padaleunyi luka ringan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU