Kronologis Kecelakaan Beruntun di Tol Padaleunyi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua mobil terlibat kecelakaan beruntun yang terjadi di KM 132, jalur A Tol Padaleunyi, Kota Bandung, Jumat (3/4/2026) pukul 06.40 WIB.

Kasat PJR Polda Jabar Kompol Aries Riyanto mengatakan, kronologi kejadian ini berawal dari kedua kendaraan yang datang dari arah barat menuju timur.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan pertama yakni mobil Isuzu pikap dengan nomor polisi E 8114 PO berhenti secara mendadak di jalur 1.

Kendaraan itu pun ditabrak oleh mobil Daihatsu Luxio dengan nomor polisi Z 1334 DJ yang ada di belakangnya.

"Kendaraan pertama (tertidur) kemudian datang kendaraan kedua dan menabrak kendaraan pertama," kata Aries saat dikonfirmasi.

Dalam kejadian ini, sopir pikap atas nama Amang Edi Dasuki (64 tahun) mengalami luka ringan. Korban pun dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini," ucapnya.

Petugas pun langsung mengevakuasi kendaraan mobil yang terlibat kecelakaan tersebut.