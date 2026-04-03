Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek 3 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Jumat, 3 April 2026, dengan potensi hujan yang terjadi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Bandung Barat, Kota dan Kabupaten Bandung, Garut, serta Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Bahkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Bogor, Kabupaten Bandung, Garut, serta Tasikmalaya.

Pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali berangsur cerah berawan hingga berawan.

Suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 95 persen.

Sementara itu, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 kilometer per jam.