Harga Emas Antam Hari Ini 3 April 2026, Logam Mulia Turun Tipis di Semua Ukuran!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada hari ini, Jumat (3/4/2026), tercatat mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya.
Penyesuaian harga ini berlaku pada berbagai ukuran emas, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berdasarkan data terbaru, harga emas masih menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika pasar global, termasuk pergerakan nilai tukar dan kondisi ekonomi internasional.
Berikut daftar harga emas batangan per 3 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
0,5 gram: Rp1.478.500 (Rp1.482.196 setelah pajak)
1 gram: Rp2.857.000 (Rp2.864.143 setelah pajak)
2 gram: Rp5.654.000 (Rp5.668.135 setelah pajak)
3 gram: Rp8.456.000 (Rp8.477.140 setelah pajak)
