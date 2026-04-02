The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Promo KTP dan Film Kisah Nabi, Tiket Mulai Rp65 Ribu!

jabar.jpnn.com, BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor kembali menghadirkan berbagai program promo menarik sepanjang April 2026.

Wahana rekreasi air yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence ini menawarkan potongan harga tiket melalui promo Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan promo tersebut berlaku mulai 1 hingga 30 April 2026 untuk pembelian langsung di loket.

“Pengunjung cukup menunjukkan KTP saat kedatangan untuk mendapatkan harga khusus Rp65.000 per orang pada hari Senin hingga Jumat dari harga normal Rp85.000. Sementara pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tiket menjadi Rp80.000 dari harga normal Rp100.000. Satu KTP berlaku untuk maksimal empat orang,” ujar Zakky.

Selain itu, tersedia pula promo paket “Liburan Seru” untuk rombongan. Paket untuk delapan orang dibanderol Rp500.000 pada hari kerja dan Rp600.000 saat akhir pekan atau hari libur nasional.

Adapun paket untuk sepuluh orang ditawarkan seharga Rp550.000 pada hari kerja dan Rp650.000 saat akhir pekan. Pembelian paket ini dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi The Jungle.

The Jungle juga memberikan promo khusus bagi pengunjung yang berulang tahun pada April.

Pengunjung yang berulang tahun dapat masuk gratis dengan syarat membawa minimal dua orang pendamping serta menunjukkan identitas resmi.