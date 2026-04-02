Pos Indonesia dan Garuda Indonesia Kirim 230 Ton Logistik Makanan untuk Jemaah Haji 2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam mendukung kelancaran logistik haji 2026 melalui pengiriman bumbu pasta dan makanan siap saji (ready to eat/RTE) ke Arab Saudi.

Pelepasan ekspor tahap awal tersebut dilakukan di Gudang Ekspor 510 Garuda Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan total pengiriman awal mencapai 15 ton menuju Jeddah.

Pengiriman ini merupakan bagian dari total 230 ton logistik makanan untuk jemaah haji Indonesia yang akan didistribusikan secara bertahap pada periode 2–6 April 2026 dan 17–30 April 2026 ke Jeddah dan Madinah.

Distribusi dilakukan melalui penerbangan Garuda Indonesia, termasuk menggunakan armada Boeing 777-300ER.

Direktur Utama Pos Indonesia, Daud Joseph, menyampaikan bahwa peran perusahaannya tidak hanya sebatas pengiriman, tetapi juga memastikan seluruh rantai logistik berjalan optimal.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan terintegrasi dan tepat waktu, sehingga kebutuhan jemaah dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Niaga Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menegaskan kesiapan maskapai dalam mendukung distribusi logistik haji.

“Garuda Indonesia siap memperkuat kolaborasi dengan Pos Indonesia untuk memastikan pengiriman berjalan lancar dan sesuai kebutuhan,” katanya.