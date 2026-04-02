ISBI Bandung Kukuhkan 2 Guru Besar, Rektor Soroti Kebutuhan Profesor di Kampus Seni

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung kembali menambah guru besar baru.

Dalam Dies Natalis ke-58, dua dosen dikukuhkan sebagai guru besar, yakni Prof. Dr. Jaeni, S.Sn., M.Si di bidang Komunikasi Pertunjukan dan Seni Teater, serta Prof. Neneng Yanti Khozanatu Lahpan, M.Hum., Ph.D di bidang Antropologi Budaya.

Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimarwati mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini.

"Kami cukup bangga dengan hari ini karena Dies ke-58 kami bisa mengukuhkan kembali dua guru besar. Selama kepemimpinan saya, lima guru besar dikukuhkan. Saat ini guru besar yang ada di ISBI Bandung tinggal delapan," kata Retno saat ditemui seusai pengukuhan guru besar di Kampus ISBI Bandung, Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Kamis (2/4/2026).

Menurut Retno, jumlah guru besar di ISBI Bandung masih belum ideal. Saat ini, persentase jumlah profesor di kampus negeri itu baru 16 persen, jauh dari target 30 persen.

"Kalau idealnya minimal 30 persen dari total dosen, saat ini baru 16 persen. Masih jauh dari target," ucapnya.

Tantangan utama, menurutnya, terletak pada proses panjang dan aturan baru yang menuntut publikasi jurnal fokus ganda.

Meski demikian, pihak kampus terus mendorong lektor kepala untuk didampingi guru besar agar penelitian mereka bisa menghasilkan jurnal berkualitas dan kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri.