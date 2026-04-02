Setelah Bandung, KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu

JPNN.com Jabar

Kamis, 02 April 2026 – 17:20 WIB
Tim penyidik KPK didampingin personel kepolisian seusai melakukan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono di Indramayu. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, di Kabupaten Indramayu pada Kamis (2/4/2026).

Sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ketua DPD PDI Perjuangan itu yang terletak di Kota Bandung.

Jubir KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan hari ini masih rangkaian dari kegiatan sebelumnya.

"Benar, rangkaian dari penggeledahan sebelumnya di Bandung," kata Budi saat dikonfirmasi JPNN.

Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

KPK belum memerinci temuan barang bukti dari kegiatan tersebut. KPK mengatakan Ono Surono ikut hadir dalam proses penggeledahan yang dilakukan.

"Tentu ada pihak-pihak dari Saudara ONS yang ikut menyaksikan," ujar Budi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Budi mengatakan kehadiran Ono untuk menyaksikan penggeledahan rumahnya diperlukan.

