Gempa Tektonik 4,4 Magnitudo Guncang Kabupaten Sukabumi

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (2/4/2026) pukul 13.42 WIB.

‎Hingga saat ini, belum terdapat laporan kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut.

‎Berdasarkan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, episenter gempa berada di laut pada koordinat 7,65 Lintang Selatan dan 106,45 Bujur Timur, sekitar 74 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman 22 kilometer.

‎Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto, menjelaskan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di bawah laut.

‎“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut,” ujarnya dalam keterangan resmi.

‎Guncangan gempa dilaporkan dirasakan di sejumlah wilayah dengan skala intensitas berbeda.

‎Di wilayah Ciracap dan Surade, getaran dirasakan pada skala III MMI, yaitu getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada kendaraan berat melintas.

‎Sementara itu, di Cidolog, intensitas gempa berada pada skala II hingga III MMI, dan di Kabandungan pada skala II MMI.