Evakuasi KA Ciremai di petak Jalan Maswati - Sasaksaat Rampung

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung memastikan proses evakuasi dan penanganan rangkaian KA Ciremai yang sebelumnya tertimpa longsoran di petak Jalan Maswati - Sasaksaat telah selesai dilaksanakan.

Seluruh upaya penanganan dilakukan secara intensif oleh tim tanggap darurat guna mempercepat pemulihan jalur dan memastikan keselamatan perjalanan kereta api.

Selain evakuasi sarana, KAI Daop 2 Bandung juga telah menyelesaikan pembersihan material longsoran yang menutupi jalur rel.

Material tanah dan bebatuan yang sempat menghambat perjalanan kereta berhasil disingkirkan, sehingga jalur rel kini sudah kembali dapat dilalui.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa jalur di petak Maswati – Sasaksaat resmi dapat dilintasi kembali pada Kamis (2/4/2026) pukul 03.20 WIB.

Hal ini menjadi awal yang penting dalam upaya pemulihan operasional secara normal pascakejadian.

Baca Juga: Pesan Penting dari Pemerintah untuk Warga Pendatang di Kota Depok

"Seluruh proses evakuasi sarana KA Ciremai dan pembersihan jalur dari material longsoran telah berhasil kami tuntaskan. Per Kamis, 2 April 2026 pukul 03.20 WIB, jalur Maswati – Sasaksaat sudah dapat dilalui kembali oleh kereta api," kata Kuswardojo dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

Sebagai rangkaian KA pertama yang melintas di lokasi tersebut, yakni rangkaian eks KA Parahyangan (142) dengan penerapan kecepatan terbatas.