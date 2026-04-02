Sambut Wisatawan, Polrestabes Bandung Siapkan Rekayasa Lalin Saat Libur Panjang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menyiagakan lebih dari 200 personel untuk mengantisipasi kemacetan saat long weekend di akhir pekan ini.

Ratusan personel ini akan di tempatkan di titik-titik rawan kepadatan kendaraan.

Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Hudi Arif mengatakan, Kota Bandung kerap menjadi tujuan destinasi wisata saat libur panjang tiba. Maka dari itu, pihaknya menyiapkan serangkaian pengamanan arus lalu lintas saat libur nasional Wafat Isa Almasih, Jumat (3/4/2026).

"Dalam mengantisipasi kesiapan untuk long weekend dari Libur Nasional, kenaikan Isa Al Masih, dari jajaran Satuan Lalu Lintas sudah menyiapkan beberapa langkah langkah, terutama terkait dengan kekuatan kami siapkan kurang lebih 200 personel lebih yang akan kami sebar ke seluruh titik-titik rawan yang ada di kota Bandung ini," kata Hudi saat dikonfirmasi, Kamis (2/4).

Titik kemacetan yang sudah dipetakan, kata Hudi, yakni di pintu masuk dan keluar Kota Bandung, seperti di GT Pasteur, Buahbatu, Moh Toha, dan Summarecon.

"Untuk titik-titik lain, seperti pusat perbelanjaan, seperti mal-mal besar, baik itu di PVJ, Paskal, dan juga jalur-jalur yang menuju ke tempat wisata, seperti simpang lampu merah di Ledeng dan juga daerah Dago, juga kerap terjadi kepadatan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, kata Hudi, pihaknya melihat situasi dan kondisi di jalanan Kota Bandung. Jika terdapat kepadatan, polisi pun sudah menyiapkan beberapa cara bertindak mulai dari rekayasa lalulintas sampai dengan buka tutup jalan.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyiapkan langkah antisipatif dengan menerjunkan ratusan personel ke berbagai titik strategis.