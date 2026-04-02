Operasi Ketupat Lodaya 2026, Persentase Kecelakaan di Jawa Barat Turun Hingga 76 Persen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Berdasarkan rekapitulasi data H+1 hingga H+13, jumlah kejadian kecelakaan turun hingga 76 persen, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ditlantas Polda Jabar mencatat pada 2025, terdapat 383 kejadian kecelakaan, sedangkan 2026 turun menjadi 93 kejadian.

Selain itu, jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan tajam dari 121 orang pda 2025 menjadi 13 orang pada 2026 atau turun 89 persen.

Korban luka berat turun dari 63 orang menjadi 34 orang, sementara luka ringan dari 483 orang menjadi 131 orang.

Kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas juga menurun signifikan.

Pada tahun 2025 tercatat kerugian sebesar Rp695.750.000, sedangkan pada 2026 turun menjadi Rp311.600.000 atau berkurang sekitar 55 persen.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, penurunan angka kecelakaan ini merupakan hasil dari berbagai langkah pengamanan, rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kesadaran masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.